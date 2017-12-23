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У поліції Німеччини розповіли про стан постраждалих в ДТП з туристичним автобусом

23.12.2017

МОСКВА, 23 грудня — . Пасажири туристичного автобуса, що потрапив у ДТП поблизу міста Росток на півночі Німеччини, не постраждали, повідомляється в прес-релізі поліції міста.

Автомобиль врезается в девушку© Depositphotos / konradbakПо ком гуде клаксон. Чому щорічно в ДТП гине населення цілого городаРанее ЗМІ повідомили, що автобус з туристами в Німеччині з’їхав на узбіччя і врізався в дерева, зазначалося, що є поранені.

“З невідомих на даний момент причини автобус відхилився праворуч від проїзної частини і проїхав віз по схилу близько 30 метрів в ліс… 22 пасажири не постраждали”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в результаті аварії водій автобуса отримав легкі поранення. Причини ДТП з’ясовуються.

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