МОСКВА, 23 грудня — . Пасажири туристичного автобуса, що потрапив у ДТП поблизу міста Росток на півночі Німеччини, не постраждали, повідомляється в прес-релізі поліції міста.

© Depositphotos / konradbakПо ком гуде клаксон. Чому щорічно в ДТП гине населення цілого городаРанее ЗМІ повідомили, що автобус з туристами в Німеччині з’їхав на узбіччя і врізався в дерева, зазначалося, що є поранені.

“З невідомих на даний момент причини автобус відхилився праворуч від проїзної частини і проїхав віз по схилу близько 30 метрів в ліс… 22 пасажири не постраждали”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в результаті аварії водій автобуса отримав легкі поранення. Причини ДТП з’ясовуються.