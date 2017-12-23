МОСКВА, 23 грудня — . Колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка затримали в аеропорту Женеви. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар політика Ольга Лаппо.

© РИА Новини / СтрингерВ Києві все можливо. Бути чи Саакашвілі гетьманом України?”Якими б абсурдними були звинувачення російських слідчих, вони мають реальні наслідки, — написала Лаппо. — Арсенія Яценюка, який прилетів до Женеви з молодшою дочкою, зупинили на паспортному контролі за запитом Росії — по всім вже відомим абсурдним звинуваченням в участі в бойових діях у Чечні”.

За словами Лаппо, через десять хвилин Яценюка відпустили, попередивши, що подібна процедура можлива і при вильоті.

У березні 2017 Москва передала Києву копію судового постанови про арешт колишнього українського прем’єра Арсенія Яценюка за трьома статтями: “Участь у збройній групі”, “Відповідальність за замах на злочин” і “Умисне вбивство”. Тоді в Слідчому комітеті заявили, що мають докази участі Яценюка у бойових діях у Чечні в 1994-1995 роках. Яценюк звинувачення заперечує і планує подати позов до ЄСПЛ.