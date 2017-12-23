НОВОСИБІРСЬК, 23 грудня — . Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) зрозуміла помилку з позбавленням права голосу російських парламентаріїв; ідуть складні консультації з цієї проблеми, але прогрес є, заявив віце-спікер Держдуми Петро Толстой.

© РИА Новини / Володимир ФедоренкоЭксперт оцінив заяву євродепутатів проти повернення Росії в ПАРЄ”Питання досить складно обговорювати з ними. У нас були консультації буквально тиждень тому, і є, я сподіваюся, що є якийсь прогрес. Але не тільки в грошах справа. Гроші це, якщо хочете, питання технічне. Головна наша проблема в тому, що ми недостатньо зрозуміло пояснюємо логіку того, що сталося, і, звичайно, у них абсолютно інша позиція, пов’язана з ситуацією на Україні”, — сказав Толстой суботу в ефірі програми “Право знати” на каналі ТВЦ.

© , ИнфографикаПарламентская асамблея Ради Європи (ПАРЄ)

За його словами, російські парламентарії вважають, що не можна позбавляти права слова національні делегації в парламенті, причому ні в якому. Позбавивши права голосу Росію, ПАРЄ позбавляє все її населення доступу до найважливіших інститутів, пов’язаних з ПАРЄ, з правами людини, сказав він.

“Вони зараз зрозуміли, що це була серйозна помилка. Але як з неї вийти? Кажуть, ви нас шантажуєте тим, що не платіть (внески). Ну так же не буває, що ви квиток в кіно купили, а потім зло не пішли… Вони розуміють, і з цим згодні, але кажуть, що ми повинні дотримуватися… Але навіщо платити внески в міжнародну організацію, в якій ми не працюємо”, — сказав Толстой.

© РИА Новини / Володимир ФедоренкоПушков не бачить перспективи повернення делегації Росії в ПАРЄ у 2018 році в 2014-2015 роках російських парламентаріїв позбавили права голосу на сесіях і можливості брати участь у роботі статутних органів Асамблеї з-за позиції по Криму. Москва неодноразово висловлювала пропозиції по виходу з кризи, у тому числі ідею документально закріпити неприпустимість введення санкцій щодо національних делегацій.

В кінці червня цього року російська сторона заявила, що має намір призупинити частину виплат до бюджету Ради Європи за 2017 рік до тих пір, поки повноваження делегації в ПАРЄ не будуть відновлені в повному обсязі. Незважаючи на призупинення виплат частини внеску, російська сторона продовжує роботу з ратифікації конвенційних документів Ради Європи.