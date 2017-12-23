МОСКВА, 23 грудня — . Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков прокоментував рішення США про постачання озброєнь на Україну, назвавши Вашингтон посібником у розпалюванні війни на Україні.

© РИА Новини / Володимир Вяткін Російський МЗС назвав небезпечним рішення США про постачання зброї Україні

“В нинішніх умовах можна говорити про який-небудь “примирною” роль США в урегулюванні конфлікту в Україні? Вашингтон намагається представити себе “посередником”. Ніякий він не посередник, він — пособник у розпалюванні війни”, — заявив Рябков, якого цитує офіційний сайт МЗС.

У п’ятницю представник держдепартаменту США Хезер Науэрт повідомила, що Вашингтон прийняв рішення про постачання Україні оборонного озброєння для забезпечення захисту її територіальної цілісності і суверенітету.