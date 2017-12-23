Зоопарки виступили з дивним проханням.

Два датських зоопарку — в Копенгагені і Гивскуде — просять відвідувачів приносити домашніх тварин на корм хижакам.

Зоопарки приймають морських свинок і кроликів, цими тваринами живляться тигри, леви і вовки. За словами співробітниці зоопарку Копенгагена Ганни-Софі Еллер, годувати хижаків кішками або собаками було б неетично, до того ж ці тварини не входять у природний раціон звірів.

«Добре, коли тварини харчуються різноманітно. Їм весело жувати хутро, а нутрощі для них дуже корисні», — сказала Еллер.

Керівник Гивскудского зоопарку Річард Остербалле зазначив, що прохання зоосаду — це не пропозиція господарям вбивати вихованців: «Ми робимо це тому, що нам потрібні тварини».

Звіринець також дає можливість спостерігати за тим, як хижак з’їсть тварина. Як зазначив Остербалле, така практика дозволяє бути чесними з дітьми і не розповідати їм історії про «кролячому раю», куди їх вихованець нібито потрапить після смерті.

У жовтні 2015 року в зоопарку датського міста Оденсе у присутності школярів провели розтин левиці. Її приспали, оскільки у звіринці стало занадто багато цих хижаків. Глава зоопарку назвав це пізнавальним процесом.