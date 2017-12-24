Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко заявив, що відносини між Україною та Росією покращаться.

Легендарний боксер вважає, що з часом все лише дивуватися, як розв’язалася війна.

“Я переконаний в тому, що відносини між нашими країнами скоро покращаться. І після цього багато будуть питати себе, як могло дійти до такого, що братні народи опинилися в стадії війни. Що один з них напав, а інший був змушений захищатися. У тому, що цей час настане, я не сумніваюся”, – сказав Кличко.

За його словами, незважаючи на війну, в Україні є й позитивні зміни.

“В той час, коли на сході триває війна, не можна говорити, що справи йдуть добре”. Але є і позитивні сторони. Складні часи об’єднують людей. Те, що українці починаючи з цього літа можуть без віз їздити в Європейський Союз – однозначно гарний розвиток подій. Ми знаходимося в тій фазі, коли ми народжуємося як країна, як нація, як суспільство. Це болючий процес. Але я – оптиміст”, – сказав Кличко.