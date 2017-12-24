МОСКВА, 24 груд — . Пожежа сталася в торговому центрі філіппінського міста Давао, 37 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомляє агентство Синьхуа з посиланням на місцеві влади.

© AFP 2017 / Ferdinandh Cabrera На Філіппінах кількість жертв повеней досягло 200 человекВозгорание виникло вранці в суботу за місцевим часом у торговельному центрі New City Commercial Center (NCCC). За даними поліції, пожежа могла виникнути в меблевому магазині на третьому поверсі центру, і згодом поширився на інші поверхи. За даними поліції, у суботу шість співробітників центру постраждали в результаті пожежі.

За даними на 5 ранку неділі (00.00 мск), як заявив син президента країни, віце-мер міста Паоло Дутерте (Paolo Duterte), 37 людей вважаються зниклими без вести. Адміністрація центру уточнила, що кілька людей могли бути заблокованими в магазині, однак не уточнила їх число. Влади проводять пошуково-рятувальну операцію.