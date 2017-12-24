МОСКВА, 24 груд – . Росія розраховує, що компетентні органи Кіпру проведуть неупереджене розслідування у справі засновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера і притягнуть винних до відповідальності, заявив в інтерв’ю кіпрській газеті “Симерини” глава МЗС РФ Сергій Лавров.

© AFP 2017 / Bertrand GuayПрокурор просить суд в Росії заочно засудити Браудера до 9 років колонії”Розраховуємо, що компетентні органи Республіки Кіпр неупереджено і сумлінно проведуть судове розслідування, а винні будуть виявлені і притягнуті до відповідальності”, — сказав Лавров.

У жовтні міністерство юстиції і громадського порядку Кіпру заявило, що правове співробітництво з Генеральною прокуратурою РФ по кримінальній справі, що стосується операцій з акціями ПАТ “Газпром”, одним з фігурантів якого проходить Вільям Браудер, триває. Позов зареєстрований в суді, і подальше виконання запиту призупинено до винесення судового рішення, зазначили в мін’юсті Кіпру.

“Ми виходимо з того, що розслідування щодо згаданого вами справі зупинено згідно з існуючими у вашій країні судовими процедурами, але не припинено. Відповідні роз’яснення отримані нами від компетентних юридичних відомств Республіки Кіпр і прийняті до відома”, — зазначив Лавров, відповідаючи на питання про те, чи розуміє Москва причини, які змусили міністерство юстиції Республіки Кіпр припинити розслідування.

Після цього, за словами міністра, у низці кіпрських ЗМІ була розгорнута кампанія з метою дискредитувати взаємодія РФ і Кіпру в галузі надання правової допомоги у кримінальних і цивільних справах. “Безпідставно нав’язується теза про те, що російські запити носять, нібито, політично вмотивований характер, а співробітництво компетентних органів наших країн виходить, мовляв, за рамки звичайної міжнародної правової практики”, — зазначив Лавров.

© РИА Новини / Прес-служба Генпрокуратури РФЧайка про співпрацю з США за Браудеру: тут глухий кут”Логічно постає питання, кому це вигідно? Саме під кутом зору упередженості слід розглядати ситуацію, що склалася навколо судового розслідування по справі Вільяма Браудера. Вважаємо, що прагнення самого Вільяма Браудера і підтримують його кіл надати даного сюжету політичне забарвлення абсолютно безпідставно, оскільки мова йде про вчинення зазначеною особою податкових та інших економічних злочинів на території Російської Федерації”, — підкреслив глава МЗС.

Браудер в 1995-2007 роках був найбільшим іноземним портфельним інвестором в Росії. У РФ він був заочно засуджений до дев’яти років ув’язнення у кримінальній справі про фінансові махінації. Британія раніше відмовилася екстрадувати бізнесмена, який, повернувшись в США, відкрито критикував Москву.

Браудеру інкримінується організація ухилення від сплати податків, організація навмисного банкрутства і замах на невиконання обов’язків податкового агента. За словами адвоката, в обвинувачення входять епізоди з банкрутством компанії “Дальня степ” та виведення за кордон акцій компанії “Газпром”.

© AFP 2017 / Leon NealАмериканист: Браудер з самого початку знав, що США його “відмиють”Слідство оцінило загальний збиток від дій Браудера і його бізнес-партнера Івана Черкасова по справі про навмисне банкрутство і податкових злочинах у 3,5 мільярда рублів.

У лютому Тверський суд Москви санкціонував заочний арешт Черкасова і Браудера і встановив термін утримання під вартою протягом двох місяців з моменту їх передачі правоохоронним органам РФ у разі екстрадиції чи депортації, або з моменту їх фактичного затримання в Росії.

Браудер і Черкасов оголошені в міжнародний розшук. Вони проживають у Лондоні.