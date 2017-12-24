БАКУ, 24 груд – . Президент Росії Володимир Путін у вітальному листі азербайджанському колезі Ільхаму Алієву з нагоди дня народження назвав главу республіки іншому Росії і заявив, що розраховує на продовження “конструктивного діалогу” з ним, повідомила прес-служба Алієва.

Президент Азербайджану Алієв відзначає в неділю день народження.

“Шановний Ільхам Гейдарович. Сердечно вітаю Вас з Днем народження. Під Вашим керівництвом Азербайджан впевнено рухається по шляху соціально-економічного розвитку, відіграє активну роль у вирішенні актуальних міжнародних проблем. Як справжній друг Росії Ви вносите великий особистий внесок у зміцнення відносин стратегічного партнерства між нашими країнами. Тепло згадую наші недавні зустрічі в Сочі і Тегерані. Розраховую на продовження конструктивного діалогу з Вами і плідної спільної роботи”, — наводить текст листа прес-служба Алієва.

Путін побажав Алієву “міцного здоров’я, щастя, благополуччя і успіхів”.

“Користуючись нагодою, передаю сердечний привіт і найкращі побажання всій Вашій родині”, — йдеться у привітанні.