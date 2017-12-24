МОСКВА, 24 груд — . Рятувальники винесли з торгового центру у філіппінському місті Давао, де сталася пожежа, тіло одного загиблого, близько 40 людей вважаються зниклими без вести, повідомила мер міста Сара Дутерте.

Мер міста заявила, що головне завдання рятувальників — знайти 37 осіб, які вважаються зниклими без вести. Список їхніх імен представлений на офіційному акаунті мерії в Facebook. Про зникнення людей владі повідомили їхні родичі.

“Не зупиняйтеся, поки не знайдете 37 (осіб), — наводяться в Facebook слова мера міста.

Пожежа в торговому центрі New City Commercial Center (NCCC) почався вранці в суботу за місцевим часом. За даними поліції, пожежа могла виникнути в меблевому магазині на третьому поверсі центру і згодом поширитися на інші поверхи. Причина пожежі не уточнюється. Влади проводять пошуково-рятувальну операцію.