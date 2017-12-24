МОСКВА, 24 груд — . Автобус, що рухався по маршруту Великий Устюг — Чебоксари, перекинувся в кювет на ділянці автодороги Куратово — Широкий Прилук в Республіці Комі, постраждали 12 осіб, четверо з яких — діти, повідомляє СУСЬК рф по регіону.

© Depositphotos / konradbakПо ком гуде клаксон. Чому щорічно в ДТП гине населення цілого міста”В ніч на 24 грудня 2017 року на території Сысольского району на ділянці автодороги Куратово — Широкий Прилук автобус “Мерседес”, що рухався за маршрутом Великий Устюг — Чебоксари, перекинувся в кювет. За попередніми даними, знаходилися в автобусі 49 осіб постраждали 12 осіб, з яких четверо неповнолітніх. Госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості 6 осіб, в тому числі одна дитина”, — йдеться в повідомленні.

До теперішнього часу проведено огляд місця події, опитуються пасажири автобуса. Співробітниками СК спільно з ГИБДД будуть встановлені причини та обставини події, зазначає відомство. В даний час проводиться дослідча перевірка.

В рамках проведених перевірочних заходів буде дана правова оцінка, в тому числі на предмет наявності ознак злочину, передбаченого ст. 238 КК РФ (виконання робіт або надання послуг, не відповідають вимогам безпеки). За результатами перевірки у встановлені терміни буде прийнято процесуальне рішення.

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