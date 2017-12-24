ХАНТИ-МАНСІЙСЬК, 24 груд — . При пожежі в дерев’яному будинку в селі Красноселькуп Ямало-Ненецького автономного округу загинули чотири людини, серед них — двоє дітей, повідомили в неділю в регіональному управлінні МНС.

© РИА Новини / Кирило БрагаВ Комсомольську-на-Амурі три людини загинули під час пожежі

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло в екстрені служби близько 2 години ночі (00.00 мск), повна ліквідація вогню була оголошена більш ніж через 5 годин. Житловий будинок, за даними рятувальників, раніше був частково розселений. Мешканці в момент пожежі спали, що, як підкреслили в МНС, не дозволило вчасно виявити вогонь.

“При огляді будівлі виявлено загоряння в одній з квартир другого поверху. Деякі мешканці самостійно евакуювалися з дому, двох людей пожежники вивели з першого поверху. Проведена розвідка першого поверху, де були виявлені чотири людини без ознак життя, з них двоє дітей. В результаті пожежі постраждало три людини, які були доставлені в районну лікарню села Красноселькуп”, — заявили у відомстві.

Повідомляється, що для постраждалих передбачений пункт тимчасового розміщення, однак жителі розселилися у родичів і знайомих.