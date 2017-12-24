Маккейб піде у відставку через кілька місяців.

Відзначається, що Маккейб піде у відставку через кілька місяців, коли його стаж буде достатнім, щоб отримати всі пенсійні пільги. “У нього є близько 90 днів, частина з яких свята, він впорається”, – сказав джерело.

Республіканці критикували Маккейба і звинувачували його в упередженості по відношенню до Дональду Трампу. Маккейб брав участь у розслідуванні ФБР щодо екс-кандидата в президенти США Хілларі Клінтон. Минулого тижня МакКейб був викликаний на допит і відповідав на запитання трьох комітетів конгресу США. За результатами бесіди республіканці заявили, що не були задоволені його відповідями, демократи назвали позицію опонентів цькуванням.