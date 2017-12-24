КИЇВ, 24 груд — . Президент України Петро Порошенко привітав українців з Різдвом за григоріанським календарем, яке вперше відзначається в країні як державне свято. Геннадій ДубовойВ Донбасі вступає в силу “новорічне” перемир’я

Верховна рада України прийняла закон, яким на офіційному рівні 25 грудня оголошується вихідним днем у зв’язку з святкуванням Різдва католиками.

“Вибирати собі календар — це особисте право кожного, а ось завдання держави — гарантувати таке право і дати можливість вибору. Особисто я вирішив святкувати двічі. Тому сьогодні приєднуюся до вашого урочистого дійства… Україна — унікальна своєю віротерпимістю і повагою до релігійних почуттів. Ми — це православні, греко-католики, римо-католики. Ми — ціле розмаїття протестантських церков. Ми — мусульмани та іудеї. Ми всі разом — українці”, — цитує Порошенка прес-служба глави держави.

За його словами, зараз протестантські церкви відіграють все більшу роль в українській духовно-релігійного життя, здійснюють активну проповідницьку, просвітницьку, благодійну діяльність.

Президент побажав, щоб духовний працю і щирі молитви українців і надалі стверджували нетлінні християнські цінності, а також побажав українцям “теплого Різдва, веселих свят, життя — щасливе і довге”.