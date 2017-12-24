ДОНЕЦЬК, 24 груд — . Українські силовики відкрили вогонь по позиціях ополчення в районі підконтрольної ДНР Ясинуватій, заявили в неділю в оперативному командуванні самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР).

© РИА Новини / Сергій АверинКиев не здатний забезпечити дотримання перемир’я в Донбасі, вважають в ЛНРКонтактная група по врегулюванню конфлікту в Донбасі в Мінську погодила режим припинення вогню до новорічних та різдвяних свят з 23 грудня.

“Українська сторона, незважаючи на досягнуті домовленості про дотримання режиму припинення вогню, продовжує і не залишає спроб дестабілізувати обстановку в районах лінії зіткнення сторін. Так, в 18.15 противник в районі Ясинуватій справив цілеспрямовані обстріл наших позицій, застосувавши кілька пострілів з РПГ (ручний протитанковий гранатомет — ред.)”, — сказав журналістам представник командування ДНР.

Виконання Мінських угод