МОСКВА, 24 груд — . Глава Ощадбанку Герман Греф застеріг проти введення широкомасштабних санкцій проти Росії з боку США і заявив, що в разі їх прийняття холодна війна видасться дитячою забавкою”, повідомляє газета Financial Times.

© РИА Новини / Олексій ФилипповЛавров закликав Євросоюз не йти на поводу у країн-русофобів”Один з головних банкірів Росії сказав, що потенційно далекосяжні нові санкції Сполучених Штатів могли б “зробити так, що холодна війна здалася б дитячою забавкою”, — пише видання.

В інтерв’ю виданню Греф назвав “нераціональним” кроком можливе відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT в рамках нових обмежувальних заходів з боку США. Як зазначає видання, на користь відключення Росії від SWIFT західні політики висловлюються з 2014 року, коли були введені перші антиросійські санкції з-за кризи на Україні. У зв’язку з погіршенням відносин Москви і Вашингтона існує ймовірність, що політики знову повернуться до розгляду цієї ініціативи.

© , ИнфографикаВведение санкцій проти Росії і відповідні кроки

Раніше Греф заявив, що допускає деяке розширення санкцій щодо Росії, але навряд чи воно не носитиме критичного характеру.

© AP Photo / Alex BrandonВ США пояснили, за що син Чайки потрапив під санкцииПрезидент США Дональд Трамп у серпні підписав закон про розширення ряду секторальних санкцій проти російської економіки. Документ, зокрема, передбачає, що протягом півроку (180 днів) після його прийняття конгрес США збереться для обговорення можливості розширення обмежувальних заходів на держборг Росії.

SWIFT — міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. До неї підключено понад 10,8 тисячі найбільших організацій у більш ніж 200 країнах. Сама система в жовтні 2014 року заявляла, що відчуває тиск з боку ряду держав, які наполягають на її приєднання до санкцій проти Росії, однак не має наміру піддаватися. У 2015 році був створений російський аналог системи SWIFT — електронна система взаєморозрахунків “Світ”.