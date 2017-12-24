Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Криму після ДТП три дитини потрапили в реанімацію

24.12.2017

СІМФЕРОПОЛЬ, 24 груд — . Сім осіб, з них троє дітей, постраждали при зіткненні мікроавтобуса з легковим автомобілем у неділю в Криму, повідомили в республіканському МВС.Автомобиль врезается в девушку© Depositphotos / konradbakПо ком гуде клаксон. Чому щорічно в ДТП гине населення цілого міста

“Автомобіль Skoda Fabia виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення з мікроавтобусом Ford. Постраждало сім осіб, з них троє дітей”, — повідомили в поліції.

В результаті ДТП три дитину госпіталізовано в реанімацію ЦРЛ селища Леніно, їх стан важкий. Четверо дорослих госпіталізовані в травматологічне відділення тієї ж лікарні.

Читайте також:   Житель Гірничо-Алтайськ отримав 8 місяців колонії за загрози фельдшеру швидкої
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *