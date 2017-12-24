СІМФЕРОПОЛЬ, 24 груд — . Сім осіб, з них троє дітей, постраждали при зіткненні мікроавтобуса з легковим автомобілем у неділю в Криму, повідомили в республіканському МВС. © Depositphotos / konradbakПо ком гуде клаксон. Чому щорічно в ДТП гине населення цілого міста

“Автомобіль Skoda Fabia виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення з мікроавтобусом Ford. Постраждало сім осіб, з них троє дітей”, — повідомили в поліції.

В результаті ДТП три дитину госпіталізовано в реанімацію ЦРЛ селища Леніно, їх стан важкий. Четверо дорослих госпіталізовані в травматологічне відділення тієї ж лікарні.