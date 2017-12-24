Катастрофа літака сталася вранці в неділю, 24 грудня.

У Сполучених Штатах Америки (США) в штаті Флорида розбився двомоторний літак в аеропорту Бартау, в результаті інциденту чотири людини загинули.

Згідно з заявою в офісі шерифа округу Полк, літак впав в кінці злітно-посадкової смуги. На місце події прибули фахівці Національної ради безпеки на транспорті та Федерального управління цивільної авіації США. Причина аварії поки не відома.



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При цьому наголошується, що в момент аварії в районі аеропорту була зафіксована нульова видимість через туман.