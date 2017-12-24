Олегу Ляшку слід віддати належне – він чи не першим в Україні зрозумів сувору реальність періоду «пост-правди» інформаційної епохи. Головне не те, що ти говориш, а яким чином доносиш це до виборців.

Виконання передвиборчої програми – на 10 місці (все одно на неї ніхто не дивиться), за власними словами можна не слідкувати, епатаж дає більше козирів у змаганні за голоси електорату, ніж аргументований фактаж. А підставні телесюжети про «боротьбу з сепаратистами» – більший рейтинг, ніж тоді, коли у цю боротьбу треба було б втягуватися по-серйозному.

З технологічними завданнями – «відбити» голоси у конкурентів за гроші опонентів, Ляшко цілком справлявся.

Згодом таку тактику зрозуміли усі. А дехто навіть перейняв. Але Ляшко не здавався і навіть спромігся персональний «шок»-імідж конвертувати у третє місце на президентських виборах, фракцію у парламенті та певну кількість депутатів місцевих рад.



В інформаційному просторі Ляшко став відверто «видихатися». У нього немає нових ідей, які мобілізували б прихильників. Він почав повторюватися, суперечити тому, що говорив раніше. А вимоги спонсорів долучитися до «відбиття» атаки Саакашвілі з прихильниками, а також «прощення» з боку ГПУ фантастичного «виграшу в лотерею» мільйонних статків, однозначно показали, що спонсори ці орієнтуються на цілком конкретний центр впливу, що перебуває на Банковій.

«Проект» почав виростати у «партію». І у цьому для проекту виявилася спочатку прихована, а на даному етапі уже й очевидна смертельна небезпека. Тому, що партія – це не лише одноденна метушня, а ідеологія, програма, стратегія, а найголовніше – кадри. Ляшко у телевізорі, а кандидат від нього – добре знаний в окрузі персонаж. І не ставлення до Ляшка екстраполюється на кандидата, а стосунки з кандидатом переносяться на Ляшка.

І тут почалися проблеми. У Вінницькій області головним прихильником Ляшка є мер Немирова Віктор Качур. Перебував у розшуку Інтерполом за отримання хабаря. Провину визнав і був відпущений. Сварився, але помирився з Ляшком.

У «Декларації» Качура – десятки тисяч квадратних метрів земельних ділянок, житловий будинок площею 246 квадратних метрів, заробітна плата у 124 832 гривень, сотні тисяч іноземної валюти і сотні тисяч гривень.

І… субсидія і соціальна допомога https://gazeta.ua/articles/regions/_mermiljoner-otrimav-subsidiyu-i-socialnu-dopomogu/809815. Міський голова торік у березні розпорядився нарахувати йому матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби у розмірі 8682 грн. В 2015-2016-му опалювальному сезоні йому нарахували більше 2,5 тис. грн субсидії на місць, а в 2016-2017-ому – понад 2 тис. грн. За два роки держава компенсувала міському голові більше 28 тис. грн у вигляді субсидій. Додатково у жовтні того ж року мер отримав 8756 гривень допомоги на оздоровлення.

А тепер спрогнозуємо реакцію на приїзд Ляшка до Немирова з боку пересічних мешканців цього міста. Особливо тоді, коли «радикал» буде розповідати про боротьбу з хабарниками і корупціонерами, усіма «скотиняками», які хизуються багатством, коли жебракують люди.

Ляшко уже – руками Качура, який заповнював «Декларацію» – поховав усі перспективи особисто для себе і своєї політичної сили у Немирові та й у цілому виборчому окрузі. Більше того – Ляшко, не реагуючи на подібну демонстративну нахабність Качура, що дозволяє собі отримувати «соціальну допомогу» – поховав не лише мертвонароджену «РПЛ», а й перспективи відродити політичний проект.+

«Проект», як і деякі вироби, виявився одноразового використання. Інший раз користуватися ним і незручно, і огидно.