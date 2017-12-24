МОСКВА, 24 груд — . В американському штаті Техас поліцейський випадково застрелив шестирічного хлопчика, повідомляє The Telegraph.

© РИА Новини / Ірина КалашниковаСМИ: у Франції поліцейський випадково застрелив коллегуТрагедия сталася у місті Сан-Антоніо під час погоні за злочинцем, який намагався сховатися в трейлері, де перебувала дитина. Як розповів місцевий шериф Хав’єр Салазар, вийшовши на ганок, злочинець відкрив вогонь. Правоохоронці застрелили його, проте одна куля пробила стіну фургона і зачепила дитини. Він помер по дорозі в лікарню.

Відзначається, що хлопчик загинув напередодні католицького Різдва.

Четверо поліцейських, які брали участь у перестрілці, відсторонені від роботи. Ведеться розслідування.

Після трагедії на платформі GoFundMe організували збір 12 тисяч доларів на похорон жертви. За два дні 442 людини пожертвували в цілому 14,5 тисячі.