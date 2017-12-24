Трирічний план переходу від дольової будівництва до банківських кредитів (проектного фінансування) затвердив прем’єр-міністр Дмитро Медведєв.

Механізм фінансування будівництва буде виглядати наступним чином. Між забудовником і пайовиком з’являється третя сторона – банк. Учасники пайового будівництва перераховують кошти на спеціальні рахунки в уповноважені банки (рахунки ескроу). Банки, у свою чергу, фінансують будівництво будинків.

Для пайовика суттєво нічого не зміниться, а от для забудовника багато що зміниться. Поки йде будівництво, він не отримає доступ до грошей пайовика, тільки після передачі квартири покупцю. Тобто фінансувати будівництво йому доведеться за власні або кредитні кошти.

До кінця першого кварталу 2018 року планується підготувати всі необхідні поправки, повідомив глава мінбуду Михайло Мень.

Головне питання, яке належить вирішити уряду і Центрального банку на найближчі три роки, – за якою ставкою банки будуть надавати кошти забудовникам. “Ми подивимося на правозастосовчу практику, – розповів Михайло Мень. – Будемо спочатку надавати забудовникам можливість переходу на таку модель за бажанням і давати їм деякі послаблення з тим жорстким вимогам, які зараз поетапно вводяться в країні”. “Пілотні” проекти дозволять побачити, скільки будуть коштувати гроші для забудовників від банків, що отримали їх по фондування в нуль відсотків від громадян.

У пайовиків з’явиться впевненість, що їх вкладення не пропадуть, але витрати забудовника зростуть

Питання процентної ставки, яка буде встановлена банками для забудовників, безпосередньо вплине на вартість нерухомості після переходу на проектне фінансування. Замість “безкоштовних” грошей пайовиків забудовник буде брати кредит у банку під відсоток і закладе підвищені витрати у вартість квартир.

За оцінкою мінбуду, банкам доведеться замінити 3,5 трильйона рублів для повної відмови галузі від дольової будівництва. “Вважаємо, що у банків і боргового ринку є необхідний обсяг ресурсів для фінансування будівництва житла в рамках часткового будівництва”, – повідомили “Російській газеті” у прес-службі банку ВТБ.

Ціни на нерухомість зростуть, але і позитивних сторін у нового механізму багато, вважає перший заступник голови Комітету Ради Федерації з економічної політики Олексій Майоров. “Якщо і буде невелике подорожчання, то це компенсується упевненістю покупців квартир в тому, що вони не втратять свої гроші і отримають житло в строк”, – говорить Майоров.

Він зазначає, що найчастіше забудовникам і зараз доводиться десь кредитуватися. “Вони не можуть зрозуміти, як і коли вони продадуть свої квартири. Тут же у них буде чіткий бізнес-план, вони будуть точно знати, в які терміни і в якому обсязі отримають фінансування”, – говорить Майоров.