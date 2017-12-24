МОСКВА, 24 груд — . Олексій Навальний, який заявив про намір брати участь у виборах президента Росії як самовисуванець, подав у Центрвиборчком документи для висунення, комісія їх прийняла, передає кореспондент .



Раніше голова ЦВК Елла Памфілова заявляла, що Навальний, засуджений умовно у справі про розкрадання в “Кіровлісу”, із-за непогашеної судимості не може балотуватися на виборах глави держави в 2018 році, він зможе подумати про участь у президентській кампанії лише після 2028 року. Згідно із законом “Про вибори президента Російської Федерації”, засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину може стати главою держави тільки через 10 років з дня зняття або погашення судимості. Втім, як запевнила глава відомства, Центрвиборчком розглядатиме документи всіх претендентів на пост президента Росії, які надійдуть в комісію після проведення необхідних передвиборних заходів щодо висування — з’їздів або зборів ініціативних груп.



Раніше в Срібному бору відбулися збори ініціативної групи виборців на підтримку висунення Навального.