МОСКВА, 24 груд — . У Львові на 44-му році життя помер радіоведучий Олег Мосесов. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор радіокомпанії “Люкс” Михайло Безпалько.

“Сьогодні помер наш Олег Мосесов (в ефірі Олег Середа)”, — йдеться в повідомленні.

За словами батька Мосесова, причиною смерті став інфаркт. “Вночі Олег повертався додому з корпоративної вечірки, де працював ведучим, — розповів виданню чоловіка Zaxid.net. — Ще похвалився, що дуже вдало відпрацював. Але до хати не доїхав — по дорозі у нього стався інфаркт”.

Олег Мосесов народився в 1974 році у Львові. Працювати на радіо розпочав у 2003 році: він вів програми на “Люкс FM” та “Радіо 24”. Повідомляється, що у ведучого залишилися дружина і троє дітей, молодшому із яких було дев’ять місяців.