Американський сенатор Джон Маккейн назвав «суттєвим кроком у правильному напрямку» рішення Вашингтона почати постачання Києву протитанкових керованих ракет (ПТКР) комплексу Javelin.

«Передбачуване рішення президента (США Дональда) Трампа поставляти протитанкові озброєння комплексу Javelin являє собою ще один суттєвий крок у правильному напрямку і дає чіткий сигнал, що США будуть підтримувати своїх союзників і партнерів в той час, коли вони борються за свій суверенітет і територіальну цілісність», — йдеться в заяві Д. Маккейна, розміщеному на його сайті.

Сенатор-республіканець заявив, що «це рішення назріло багато років тому». Він звинуватив РФ в створенні нестабільності в Україні і в продовження смертоносних атак. Законодавець висловив упевненість в тому, що даний крок приймається дуже вчасно.

Маккейн, який є одним з основних провідників ідеї поставок зброї Києву, стверджує, що це створить більш стабільні та безпечні умови, необхідні для мирного вирішення конфлікту».

За інформацією агентства Ассошіейтед Прес, США схвалили план надання Україні протитанкових ракет Javelin. Як повідомило агентство, після формального схвалення американським президентом план поставок буде направлений до конгресу, який в місячний термін повинен розглянути його і передати на схвалення держдепартаменту США.

За інформацією телеканалу ABC, мова йде про постачання 210 протитанкових ракет і 35 установок на суму $47 млн.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко в суботу заявив, що Українська держава отримає летальна оборонну зброю з США, що підтвердив у телефонній розмові держсекретар США Рекс Тіллерсон.