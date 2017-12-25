ТОКІО, 25 січ — . Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловився за якнайшвидше початок спільного з Росією господарської діяльності на південних Курилах, зустрівшись в понеділок з відомим політиком, депутатом парламенту Мунео Судзукі, який виступає за розвиток російсько-японських відносин.

“Важливо почати з того, що вже можна зробити”, — передав Судзукі журналістам слова прем’єра Японії.

У відносинах двох країн 2018 рік стане перехресним роком Росії в Японії і роком Японії в Росії. За словами Судзукі, Абе сказав йому, що це “буде велика віха, і бажано буде намагатися зробити якомога більше”.

Японія претендує на южнокурильские острови Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї, кажучи про укладення мирного договору між Токіо і Москвою. Позиція Росії полягає в тому, що південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни і російський суверенітет над ними, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, сумніву не підлягає.

Домовленість розглянути можливість спільної господарської діяльності на південних Курилах була досягнута на російсько-японській саміті під час візиту до Японії президента Росії Володимира Путіна в грудні 2016 року.

Мова йде про спільне розведенні морепродуктів, вирощуванні овочів у теплицях, розвитку туризму у відповідності з особливостями островів, впровадження вітрових електростанцій та про заходи по скороченню обсягів сміття.