АСТАНА, 25 січ — . Астана надає великого значення розвиткові стратегічного партнерства з Пекіном, заявив міністр закордонних справ Казахстану Кайрат Абдрахманов.

© Flickr / Kirill AfoninВЦИОМ: росіяни вважають Білорусь і Казахстан надійними партнерами”Казахстан надає велике значення розвитку всебічного стратегічного партнерства з Китаєм. Ми дуже позитивно оцінюємо динаміку конструктивної співпраці, при якій зберігається високий рівень довіри і добросусідства”, — сказав Абдрахманов в ході урядової години в мажилісу (нижньої палати) парламенту країни.

Він зазначив, що “сьогодні Китай — це країна з зростаючим геополітичним впливом, потужним економічним потенціалом і великими фінансовими і технологічними можливостями”.

“Пекін є одним з ключових зарубіжних інвесторів Казахстану, який інвестував за 10 років понад 14 мільярдів доларів”, — уклав Абдрахманов.