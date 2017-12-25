МОСКВА, 25 січ — . Жертвами ДТП за участю автобуса на Філіппінах стали 20 людей, ще 24 отримали поранення, повідомляє газета Philippine Star.

© Depositphotos / konradbakПо ком гуде клаксон. Чому щорічно в ДТП гине населення цілого городаКак пише видання, інцидент стався в понеділок о 03.30 за місцевим часом (22.30 мск неділі). Пасажирський автобус зіткнувся з джипни (філіппінський вид громадського транспорту).

З 29 пасажирів джипни 20 загинули. Ще 24 людини отримали поранення.

Місцева влада повідомила, що йде розслідування інциденту. “Ми все ще шукаємо можливу причину того, що сталося”, — заявив представник поліції.