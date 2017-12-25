АСТАНА, 25 січ — . Політика КНДР підриває колективні зусилля по забезпеченню без’ядерного майбутнього, заявив міністр закордонних справ Казахстану Кайрат Абдрахманов.

© РИА Новини / Ілля Питалев”Акт війни”: КНДР відкинула нові санкції Ради безпеки ООН”Однією із загроз безпеки в регіоні є ракетно-ядерна програма КНДР”, — сказав Абдрахманов в ході урядової години в мажилісу (нижньої палати) парламенту Казахстану.

Він заявив, що “Казахстан уважно стежить за розвитком напруженої ситуації навколо північнокорейської ядерної програми”.

“Ми поділяємо загальний осуд безвідповідальної політики Пхеньяну, підриває колективні зусилля по забезпеченню без’ядерного майбутнього”, — уклав Абдрахманов.

Раніше РБ ООН ухвалила нову резолюцію по наданню тиску на Північну Корею у відповідь на її недавнє випробування міжконтинентальної балістичної ракети “Хвасон-15”. Введені нові обмеження на поставки сирої нафти і продуктів нафтопереробки в КНДР, передбачена депортація північнокорейських трудових мігрантів з усіх країн протягом двох років.

Північна Корея в останні роки зайнята розробкою міжконтинентальних балістичних ракет і ядерних боєголовок для їх оснащення, посилаючись на загрозу з боку США. Посилюються з кожним разом санкції ООН поки були не в змозі домогтися припинення ракетно-ядерної активності Пхеньяну.

Раніше Росія Китай запропонували КНДР оголосити мораторій на ядерні випробування і запуски ракет, а Південної Кореї і США утриматися від проведення навчань у регіоні для стабілізації ситуації на півострові, але у Вашингтоні цю ініціативу проігнорували.