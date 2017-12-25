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На півдні Афганістану стався вибух, загинули шість співробітників поліції

25.12.2017

МОСКВА, 25 січ — . Шість співробітників прикордонної поліції Афганістану загинули і ще шість отримали поранення в результаті вибуху на півдні країни, повідомляє агентство Пажвак.

За даними агентства, вибух стався в районі Мардж, розташованому в провінції Гільменд. Обставини інциденту не уточнюються.

Ситуація в Афганістані в останні місяці помітно погіршилася. Радикальний рух “Талібан”*, раніше опанувало значною територією в сільських районах країни, розгорнуло наступ на великі міста. Також на території країни посилився вплив терористичної угруповання “Ісламська держава”*.

* Терористична організація, заборонена в Росії

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