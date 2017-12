МОСКВА, 25 січ — . Шість співробітників прикордонної поліції Афганістану загинули і ще шість отримали поранення в результаті вибуху на півдні країни, повідомляє агентство Пажвак.

За даними агентства, вибух стався в районі Мардж, розташованому в провінції Гільменд. Обставини інциденту не уточнюються.

Flash: 6 Afghan border police were killed and 6 others wounded in a blast in Marja district of southern #Helmand province.#Afghanistan

