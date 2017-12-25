МОСКВА, 25 січ — . Дві людини, за попередніми даними, постраждали при спробі підірвати гірську породу на Камсько-Устінському заводі в Татарстані, повідомив джерело в екстрених службах республіки.

“Двоє робітників, за попередніми даними, намагалися самостійно здійснити підрив гірської породи, обидва постраждали”, — сказав співрозмовник агентства.

За його словами, обставини інциденту і стан постраждалих уточнюються.

Як уточнив представник Центрального регіонального центру МНС РФ, на території гіпсового рудника в селищі Сюкеево сталася детонація промислового амоналу, при якому постраждали дві людини.

“Руйнувань немає, технологічний процес не порушено”, — зазначив представник відомства.