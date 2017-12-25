МОСКВА, 25 січ — /Прайм. Близько 24,7 тисячі людей в Астраханській області залишилися без електропостачання через мокрого снігу та сильного вітру, повідомляється в матеріалах Міненерго РФ.

© РИА Новини / Володимир ФедоренкоВ Росії відкрилася перша цифрова подстанцияПо даними міністерства, з 5.00 понеділка з-за несприятливих погодних умов відбуваються масові аварійні відключення в розподільних мережах 6-10 кВ (філія ПАТ “МРСК Півдня” – “Астраханьэнерго”).

“Без електропостачання залишилися побутові споживачі (близько 24,7 тисячі осіб). Потужність відключених споживачів – 7,1 МВт”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до аварійно-відновлювальних робіт залучено 12 бригад у складі 38 чоловік та 12 одиниць спеціальної техніки.