КРАСНОЯРСЬК, 25 січ — . Жителя Красноярська підозрюють у вбивстві подруги на романтичному побаченні, повідомляє прес-служба слідчого управління слідчого комітету по Красноярському краю.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваЖитель Уфи з ревнощів зарізав дівчину в продуктовому магазинеВ відомстві зазначили, що в п’ятницю в селищі Усть-Мана біля Красноярська випадкові перехожі знайшли в автомобілі тіло 35-річної жительки Красноярська з ознаками насильницької смерті. Порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 105 КК РФ (“Вбивство”). За підозрою у скоєнні злочину затримано 35-річний чоловік, з яким вона познайомилася на початку грудня в одному з розважальних закладів міста.

“За попередньою версією слідства, напередодні вбивства чоловік повідомив своєї нової знайомої про те, що хоче зробити їй сюрприз, і запропонував їй вибрати якесь романтичне місце. 21 грудня 2017 року жінка привезла знайомого в селище Усть-Мана, де чоловік, за його словами, попросив дівчину закрити очі, після чого заздалегідь приготовленим ножем завдав множинні поранення виявилися смертельними”, — йдеться в повідомленні.

За однією з версій, мотивом вбивства стали ревнощі, додали в СК. Сам затриманий не зміг пояснити причини, які призвели до інциденту. Зараз встановлюються всі обставини події.