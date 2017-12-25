МОСКВА, 25 січ — . Колишній віце-президент США Джо Байден опублікував мемуари, в яких виклав свою версію подій на “евромайдане”, а також розповів про останній розмові з екс-президентом України Віктором Януковичем.

© РИА Новини / Максим БогодвидВ Швейцарії продовжили на рік заморожування активів ЯнуковичаПо словами політика, Янукович зрікся свого посту і покинув країну саме після його дзвінка. “Я попереджав його впродовж кількох місяців, що йому треба вести себе стримано по відношенню до українських громадян, але в ту ніч після трьох місяців демонстрацій я сказав йому, що все скінчено: йому треба відкликати своїх людей і йти”, — пише Байден. За словами політика, Янукович поїхав на наступний же день, а контроль над урядом тимчасово “перейшов в руки молодого патріота Арсенія Яценюка”.

Мемуари Джо Байдена, озаглавлені “Обіцяй мені, тато”, вийшли в листопаді. Він присвятив книгу своєму синові Бо, який в 2015 році помер від раку мозку. У книзі колишній віце-президент розповідає про свою роботу в адміністрації США і, зокрема, про ролі в подіях на Україні.