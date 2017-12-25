МОСКВА, 25 січ — . Начальник генерального штабу армії Афганістану Шаріф Яфтали заявив, що в країні присутні не більше двох тисяч бойовиків ДАИШ*. © AFP 2017 / Noorullah Shirzada Кабулов: в угрупування ІГ* в Афганістані входять понад 10 тисяч осіб

Минулого тижня спецпредставник російського президента, директор Другого департаменту Азії МЗС РФ Замір Кабулов навів дані, згідно з якими чисельність угруповання в Афганістані перевищує 10 тисяч чоловік, а поповнення йде, в тому числі, з Сирії та Іраку.

“Ми підтверджуємо присутність в Афганістані до двох тисяч бойовиків ДАИШ*”, — заявив під час виступу парламенту начальник генштабу, слова якого наводить телеканал TOLO News.

У свою чергу глава афганського МВС Ваів Ахмад Бармак не погодився з тим, що діючі в країні бойовики ДАИШ* повернулися з Сирії чи Іраку.

© AFP 2017 / Noorullah Shirzada Марш на Кабул: вихідці з колишнього СРСР допомагають ІГ* захопити Афганістан”Наші дані показують, що ДАИШ* (в Афганістані) є силою, створеної спецслужбами регіональних держав”, — повідомив міністр парламентаріям.

Ситуація в Афганістані в останні місяці помітно погіршилася. Радикальний рух “Талібан*”, раніше опанувало значною територією в сільських районах країни, розгорнуло наступ на великі міста. Також на території країни посилився вплив ІГ*.

* Терористична організація, заборонена в Росії