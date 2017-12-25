ДОНЕЦЬК, 25 січ — . Українські силовики обстріляли село Соснівське на півдні ДНР, випустивши по ньому вісім мін калібром 82 міліметри, заявили в понеділок в оперативному командуванні самопроголошеної Донецької народної республіки. © РИА Новини / Ілля ПиталевПолитолог розповів про наслідки при зриві обміну полоненими в Донбасі

Контактна група по врегулюванню конфлікту в Донбасі в Мінську погодила режим припинення вогню до новорічних та різдвяних свят з 23 грудня.

“Новорічне перемир’я” знову порушено з вини ВСУ. Тільки протягом години з 16.30 до 17.30 ворог зробив мінометний обстріл по району Сосновського, випустивши вісім 82-міліметрових мін напрямку населеного пункту Павлопіль (під наглядом українських силовиків — ред.)”, — сказав журналістам представник командування ДНР.

За його словами, українські силовики вели вогонь із стрілецької зброї по підконтрольному ДНР селища Крута Балка.

Виконання Мінських угод