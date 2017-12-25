МОСКВА, 25 січ — . Аккаунт засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа знову став доступний в соціальній мережі Twitter. © РИА Новини / Алекс МакнотонАссанж пов’язав можливі перестановки в ЦРУ з підготовкою до війни з Іраном

У понеділок вранці при спробі відкрити мікроблог Ассанжа в Twitter повідомлялося, що цієї сторінки не існує. Передбачалося, що засновник WikiLeaks сам видалив свій аккаунт.

З моменту відновлення роботи облікового запису Ассанж вже залишив два повідомлення: карикатуру, що зображає Санта-Клауса за підрахунком хороших і поганих вчинків WikiLeaks, а також відеоролик із закликом до пожертви коштів заснованому їм сайту політичних викриттів.

Ні сам Ассанж, ні WikiLeaks поки ніяк не прокоментували відсутність мікроблогу, незважаючи на жваве обговорення, яке ця подія викликала серед користувачів Twitter. Керівництво соціальної мережі також не коментує подію.

Ассанж з 2012 року знаходиться в посольстві Еквадору в Лондоні — тоді він звернувся до еквадорським влади з проханням про політичний притулок через побоювання екстрадиції шведськими властями в США в зв’язку з його діяльністю в WikiLeaks. Останнім часом Ассанж підтримував зв’язок із зовнішнім світом, в тому числі, за допомогою Twitter, де регулярно публікував свої коментарі.

Ассанж в 2006 році заснував сайт WikiLeaks для публікації різних секретних або закритих для загального доступу, відомостей, що викривають корупцію і зловживання. Спочатку метою WikiLeaks було названо викриття корупції в країнах Середньої Азії, Китаї і Росії, проте велика увага приділялася і викриття діяльності урядів і корпорацій на Заході.