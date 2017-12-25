МОСКВА, 25 січ – . Учасники неформального саміту глав СНД у Москві підведуть підсумки головування Росії в Співдружності в 2017 році, обговорять співпрацю в сферах економіки і безпеки, вважає старший науковий співробітник Інституту сходознавства РАН Андрій Грозін.

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisДепутат: США після розвалу СРСР навмисно псують відносини Росії з СНГКак повідомила раніше прес-служба президента РФ, крім Володимира Путіна у неформальній зустрічі глав держав СНД візьмуть участь президенти Азербайджану Ільхам Алієв, Вірменії Серж Саргсян, Білорусі Олександр Лукашенко, Казахстану Нурсултан Назарбаєв, Киргизії Сооронбай Жеенбеков, Молдавії Ігор Додон, Таджикистану Емомалі Рахмон та Узбекистану Шавкат Мирзиеев.

“Думаю, що це буде, з одного боку, підведення підсумків, з іншого боку, це буде обмін думками в неформальній атмосфері з перспектив економічної тематики та тематики, пов’язаної з безпекою на 2018 рік”, — сказав Грозін.

За його словами, “світ, з точки зору стійкості економічної системи з точки зору численних викликів безпеки, не стає спокійніше і, очевидно, є відчуття у більшості лідерів пострадянського простору, що наступний рік може виявитися не таким спокійним, як минає”.

“Зрозуміло, що будуть концентруватися на питаннях економічної залишає. Економіка всіх пострадянських республік поступово виходить з кризового стану. Можна сказати, що позитивна динаміка відзначається скрізь”, — зазначив експерт.

© РИА Новини / Олексій НикольскийПутин розповів, звідки виходить загроза для СНД”Якщо брати Центрально-Азіатський регіон, найбільша економіка – Казахстан, там є невеликі проблеми, але видно, що за підсумками 2017 року динаміка буде краще, ніж в 2016 році”, — зауважив Грозін.

“Крім того зрозуміло, що без зовнішньої політики — нікуди, з урахуванням її впливу на безпеку практично всіх держав пострадянського простору. Я маю на увазі ситуацію на Близькому, Середньому Сході, ситуацію з загальним погіршенням міжнародного клімату – все це впливає на відчуття безпеки, відчуття стабільності”, — сказав Грозін.

“Зрозуміло, що санкційна війна, подальше загострення стосунків США з Росією і Китаєм не може не цікавити держави пострадянського простору просто тому, що і Москва і Пекін для більшості з них є основними економічними і політичними партнерами”, — уклав політолог.