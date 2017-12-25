МОСКВА, 25 січ — . Троє жертв аварії за участю пасажирського автобуса на Кутузовському проспекті на заході Москви упізнані, в тому числі дитина, повідомив джерело в екстрених службах столиці. Григорій СысоевВодитель в’їхав у натовп автобуса розповів свою версію події

“Четверо загиблих доставлені в Царицынский морг, троє з них вже упізнані, в тому числі одна дитина”, — сказав співрозмовник агентства.

За його словами, у лікарнях залишаються дев’ять осіб.

Автобус вдень у понеділок в’їхав у підземний перехід на станції метро “Слов’янський бульвар”. В аварії загинули п’ять осіб, близько 15 отримали травми. Поліція затримала водія автобуса. Порушено кримінальну справу за двома статтями — “Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки” і “Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів”.

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ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© Ruptly , МНС РФАвтобус в’їхав у натовп біля метро “Слов’янський бульвар”. Зйомка камери стеження