МОСКВА, 25 січ — . Експерти компанії-виробника автобуса, съехавшего в перехід в Москві, проведуть детальний огляд машини для аналізу технічного стану, повідомляє прес-служба групи “ГАЗ”.

© РИА Новини / Григорій СысоевЭкспертиза оцінила стан водія автобуса, який в’їхав у натовп в МосквеПри цьому група “ГАЗ” запропонувала включити своїх фахівців в комісію з розслідування аварії.

Як зазначається, автобус “ЛІАЗ”, з’їхав у підземний перехід в районі станції метро “Слов’янський бульвар” 25 грудня 2017 року, був виготовлений Ликинским автобусним заводом групи “ГАЗ” в 2016 році і переданий в “Мострансавто” для роботи на рейсових маршрутах Підмосков’я.

“Представники Ликинского автобусного заводу групи “ГАЗ” виїхали на місце аварії, щоб вивчити обставини події. Технічні експерти “Ліаз” також будуть направлені за місцем буксирування автобуса для проведення детального аналізу його технічного стану”, — йдеться в повідомленні.

Автобус вдень у понеділок в’їхав у підземний перехід на станції метро “Слов’янський бульвар”. В аварії загинули п’ять осіб, близько 15 отримали травми. Поліція затримала водія автобуса. Порушено кримінальну справу за двома статтями — “Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки” і “Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів”.

Ваш браузер не підтримує даний формат відео.

ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© Ruptly , МНС РФАвтобус в’їхав у натовп біля метро “Слов’янський бульвар”. Зйомка камери стеження