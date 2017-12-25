МОСКВА, 25 січ – . Автобус, який в’їхав у понеділок в підземний перехід біля станції “Слов’янський бульвар” в Москві, раптово рушив приблизно на десять хвилин раніше за розкладом, розповів пасажир автобуса на ім’я Володимир.

© РИА Новини / Григорій СысоевПассажир автобуса, що потрапив в ДТП в Москві, розповів про произошедшемАвтобус вдень у понеділок в’їхав у підземний перехід біля станції метро “Слов’янський бульвар”. В аварії загинули п’ять осіб, близько 15 отримали травми. Поліція затримала водія автобуса. Порушено кримінальну справу за двома статтями — “Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки” і “Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів”.

Пасажир повідомив, що автобус мав від’їжджати від метро “Слов’янський бульвар” в напрямку Сколково о 15.00. За його словами, він сів в автобус приблизно о 14.45.

“Ми пішли в кінець автобуса, сіли. І через хвилини дві раптом запрацював мотор, автобус помчав на тротуар і врізався в переході. Він стояв і різко раптово поїхав”, — сказав Володимир.

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