МОСКВА, 25 січ — . Мосміськсуд відмовився звільнити росіянина Олексія Житнюка, обвинуваченого у передачі секретних відомостей громадянину Норвегії Фруда Бергу, повідомила прес-секретар суду Уляна Солопова. © AFP 2017 / Brendan SmialowskiНе базікай! Хто і як шпигує за Росією

“Постанова суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу залишено без зміни”, — сказала вона. Засідання пройшло в закритому режимі, оскільки справа марковано грифом “секретно”.

Спочатку розгляд скарги було призначено на 26 грудня, але засідання перенесли, щоб організувати доставку обвинуваченого до суду.

© РИА Новини / Яків АндреевСуд у Москві заарештував громадянина Норвегії за шпионажПо справі заарештований громадянин Норвегії Фруда Берг, йому інкримінується стаття 276 КК РФ “Шпигунство”, Житнюку — держзрада.

За даними ЗМІ, Берг був затриманий в Москві співробітниками ФСБ Росії при отриманні документів, які містять секретні відомості, що стосуються військово-морського флоту РФ. Передавав йому ці документи нібито росіянин Олексій Житнюк, якого раніше той же суд заарештував за звинуваченням у державній зраді. Повідомлялося, що Житнюк передавав інформацію агентам Центрального розвідувального управління США через посередника.