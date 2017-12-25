МОСКВА, 25 січ — . У Москві на Можайськом шосе автобус протаранив натовп людей і в’їхав у підземний перехід на станції метро “Слов’янський бульвар”. Жертвами аварії стали чотири людини.

Зараз у лікарнях перебуває ще дев’ять потерпілих, двом допомогу надали на місці.

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ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© Ruptly , МНС РФАвтобус в’їхав у натовп біля метро “Слов’янський бульвар”. Зйомка камери стеження

Місце події оточили співробітники поліції. Людей за кордон не пропускають, як і журналістів. Декількох людей повели на впізнання тел.

Автобус вже витягли з підземного переходу з допомогою спецтехніки. У нього вибита задні двері і деформована передня частина.

Версії ДТП

У МВС розповіли про версії ДТП: водій якого не впорався з керуванням, автобус був несправний. Версія теракту не розглядається. © РИА Новини / Григорій СысоевВ ДТП біля метро “Слов’янський бульвар” постраждав неповнолітній

Водій автобуса розповів, що намагався зупинити транспортний засіб, що початок самостійний рух, але гальма не спрацювали.

Кримінальну справу порушили за статтями “Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки” і “Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів”.

У компанії “Мострансавто”, якій належить автобус, заявили, що він був справний.

Слідчі вивчать технічну документацію і призначать ряд судових експертиз, включаючи медогляд водія.

Водія затримали

Водія вже затримали і доставили у відділ поліції для розглядів. Григорій СысоевВодитель автобуса, що в’їхав в перехід в Москві: гальма не працювали

У “Мострансавто”, якій належав автобус, повідомили , що водій працює в компанії з 2000 року. У нього російське громадянство. Співрозмовник агентства також повідомив, що жодних відхилень у стані водія під час огляду перед рейсом не знайшли.

Між тим, один з пасажирів автобуса, який представився Володимиром, розповів кореспонденту агентства, що водій був дуже похмурим і непривітним.

“Ми купили квитки і як тільки сіли на заднє сидіння, автобус різко рвонув з місця і поїхав відразу в перехід. Нас врятували перегородки між сидіннями”, — додав він.

Дії влади

На місце аварії прибув мер Москви Сергій Собянін. Григорій СысоевОчевидец: пасажири автобуса в’їхав у підземний перехід, не постраждали

Разом з ним приїхали заступник мера Москви з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петро Бірюков, а також заступник мера столиці, керівник департаменту транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста Максим Ликсутов. Крім того, на місце прибув начальник столичної поліції Олег Баранов.

Собянін уже дав доручення перевірити весь автобусний парк.

Виплати родичам загиблих

Президент Національного союзу страховиків відповідальності Ігор Юргенс розповів, що родичі загиблих і постраждалі в ДТП з автобусом можуть отримати близько двох мільйонів рублів виплат.

У “Мострансавто” заявили, що пішоходи, потерпілі в ДТП, отримають до 500 тисяч рублів по ОСАГО за шкоду життю і здоров’ю.

За дорученням Собяніна столична влада Москви допоможуть в організації похорону сім’ям загиблих.Автобус протаранив перехожих на заході Москви© РИА Новини / Григорій СысоевКрупная аварія сталася в понеділок вдень біля станції метро “Слов’янський бульвар”. Григорій СысоевКрупная аварія сталася в понеділок вдень біля станції метро “Слов’янський бульвар”. Григорій СысоевПассажирский автобус протаранив людей на Можайськом шосе та в’їхав у підземний перехід. Григорій СысоевПассажирский автобус протаранив людей на Можайськом шосе та в’їхав у підземний перехід.© Фото : Данило Сазонов/ВКонтактеВ результаті аварії загинули чотири людини, дев’ять – госпіталізовані, ще двом постраждалим допомога була надана на місці. © Фото : Данило Сазонов/ВКонтактеВ результаті аварії загинули чотири людини, дев’ять – госпіталізовані, ще двом постраждалим допомога була надана на місці. Григорій СысоевНа місце події прибув мер Москви Сергій Собянін. Він доручив провести перевірку всього автобусного парку столиці. Григорій СысоевНа місце події прибув мер Москви Сергій Собянін. Він доручив провести перевірку всього автобусного парку столиці. Григорій СысоевПо словами водія автобуса, машина в якийсь момент почала рухатися самостійно, він намагався її зупинити, але гальма не спрацювали. Григорій СысоевПо словами водія автобуса, машина в якийсь момент почала рухатися самостійно, він намагався її зупинити, але гальма не спрацювали. Григорій СысоевПосле аварії було порушено кримінальну справу за двома статтями – про надання послуг неналежної якості і порушення ПДР. Григорій СысоевПосле аварії було порушено кримінальну справу за двома статтями – про надання послуг неналежної якості і порушення ПДР. Григорій СысоевПоследствия аварії ліквідують понад 90 осіб і 35 одиниць техніки. Григорій СысоевПоследствия аварії ліквідують понад 90 осіб і 35 одиниць техніки. Данило ШереметВ Мінтрансі Підмосков’я повідомили, що автобус, який потрапив у ДТП, перед виходом на рейс був справний. Данило ШереметВ Мінтрансі Підмосков’я повідомили, що автобус, який потрапив у ДТП, перед виходом на рейс був справний. Григорій СысоевПострадавших з місця аварії евакуювали не тільки машини швидкої допомоги, але і два вертольоти Московського авіаційного центру. Григорій СысоевПострадавших з місця аварії евакуювали не тільки машини швидкої допомоги, але і два вертольоти Московського авіаційного центру.© Фото : Данило Сазонов/ВКонтактеВ ГУМВС по Москві поки що розглядають дві версії події: водій не впорався з керуванням або автобус був несправний. © Фото : Данило Сазонов/ВКонтактеВ ГУМВС по Москві поки що розглядають дві версії події: водій не впорався з керуванням або автобус був несправний. Григорій СысоевВместе з мером Москви на місце аварії приїхали його заступник з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петро Бірюков, а також керівник департаменту транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста Максим Ликсутов. Григорій СысоевВместе з мером Москви на місце аварії приїхали його заступник з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петро Бірюков, а також керівник департаменту транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста Максим Ликсутов. /