ПІВДЕННО-САХАЛІНСЬК, 26 дек – . Ураганний вітер пошкодив дахи 13 будинків у Вуглегірському районі на Сахаліні, повідомляє регіональний главк МНС Росії.

© РИА Новини / Сергій КрасноуховНа Сахаліні з-за потужного циклону знеструмлено майже 30 сіл”У зв’язку з проходженням циклону в Вуглегірському районі частково порушена покрівля на 13 багатоповерхових будинках. Відновлювальні роботи будуть проводитися після проходження циклону”, — йдеться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, даху позбувся дитячий садок в Ногликском районі, покрівля розлетілася в друзки, а дошки летіли в припарковані автомобілі, розбиваючи скло. У момент НП в дитячому саду нікого не було, ніхто не постраждав. Відразу в кількох районних центрах з-за поривів вітру в 30-40 метрів в секунду потрапляли новорічні ялинки.

Станом на 14.00 (06.00 мск), обмежено рух усіх видів автотранспорту на ділянках автодоріг Стародубське – Оха, Арсентьевка – Іллінська, Вогники – Невельськ, Невельськ – Вуглегірськ за винятком техніки чергових служб.

До розчищення доріг від снігу задіяно 118 осіб і 82 одиниці техніки. До поліпшення метеоумов закрита поромна переправа Ваніно – Холмськ. Аеропорт Южно-Сахалінська працює за фактичною погодою, повідомили в МНС.

За останніми даними, в результаті циклону в Сахалінській області порушено електропостачання 16 населених пунктів у чотирьох районах. Всі котельні обладнані резервними джерелами електроенергії, порушень теплопостачання не зареєстровано. Електропостачання відновлюють 19 ремонтних бригад “Сахаліненерго”.