САРАТОВ, 26 дек — , Едуард Дем’янець. Міський автобус в Саратові у вівторок врізався в стовп, постраждали три людини, повідомив представник міського відділу ДАІ.

ДТП сталося близько 8.10 за місцевим часом (7.10 мск) у будинку 29 по проспекту Ентузіастів в Заводському районі.

“За попередніми даними, водій 32 років за кермом автобуса, що слідував за маршрутом 2Д, скоїв наїзд на стовп. За попередніми даними, постраждало три людини”, — сказала співрозмовниця агентства.

Вона уточнила, що на місці працюють співробітники ДАІ та “швидкої”, деталі події встановлюються. © , ИнфографикаЧто робити у випадку ДТП