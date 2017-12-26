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Суд відправив під домашній арешт главу банку, що ошукав Олега Табакова на 677 млн руб.

26.12.2017

Суд отправил под домашний арест главу банка, обманувшего Олега Табакова на 677 млн руб.

У Москві заарештований колишній голова ради директорів і співвласник банку «Клієнтський» Олександр Кленовський. Його звинувачують у розтраті коштів очолюваного кредитної установи.

Як розповів «Росбалту» джерело в правоохоронних органах, Олександр Кленовський був затриманий після чергового допиту. Йому пред’явили звинувачення за статтею 160 КК РФ (розтрата). Одночасно СКР подав у Басманний суд клопотання про обрання Кленовскому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Однак служителі Феміди вирішили, що для колишнього банкіра достатньо буде домашнього арешту, під яким він буде перебувати в найближчі місяці.

Кленовський арештований в рамках розслідування розтрати коштів банку «Клієнтський» під виглядом видачі кредитів і розкрадання грошей з рахунків клієнтів установи. Серед них було чимало VIP-персон. Наприклад, керівник МХТ імені Чехова Олег Табаков тримав у «Клієнта» 677 млн рублів, зараз він опинився в числі постраждалих.

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