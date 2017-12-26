Через рік після закінчення атестації співробітників правоохоронних органів команда “Громадського контролю” проаналізувала її остаточні підсумки на прикладі Дніпропетровської області

Про підсумки перевірки розповідається на сторінці ЦК у Facebook. Наводимо текст повністю.

“Відразу скажемо, картина невтішна. Мало того, що звільнених виявилося всього 4,5%, так ще і майже половина з них вже встигли відновитися. Але про все по порядку.

Для того, щоб мати перед очима повну картину, ми відправили в Головне управління Національної поліції (ГУНП) в Дніпропетровській області кілька запитів. Згідно з офіційними відповідями ГУНП, всього атестацію в області пройшли 6973 міліціонера.

За результатами роботи атестаційних комісій всього 322 співробітника (тобто 4,5%) були рекомендовані до звільнення.

Ми проаналізували судовий реєстр і знайшли як мінімум 142 задоволених позову на відновлення в посаді (частина позовів можна знайти за посиланням). Це означає, що майже половина (!) з рекомендованих до звільнення співробітників повернулися на свої робочі місця. Цю цифру підтверджують і в самому ГУНП

.

Виходить, що реальна кількість звільнених за результатами атестації у Дніпропетровській області не дотягує навіть до 3%. Деякі судові процеси ще йдуть, тому можна сміливо стверджувати, що ця цифра буде і далі знижуватися. У підсумку В числі звільнених швидше за все виявляться тільки ті, хто не захотів чи просто полінувався йти в суд.

Але і це ще не все. Саме “смішне” в цій історії почалося, коли ми натрапили на рішення суду, через яке відновлювався на службі нинішній керівник міліції Дніпра Олег Кабаненко. Саме Кабаненко свого часу примудрився набрати найменша кількість балів на тестах на знання законів і на загальну логіку серед усіх керівників області. До речі, всього через кілька місяців після призначення “Тойота” Кабаненко збила пішохода на Слобожанському проспекті Дніпра. Може разом з незнанням законів водій не знав і правила дорожнього руху?

Так от крім поновлення на службі, полковнику Кабаненко вдалося відсудити у держави ще й неабияку компенсацію збитків у вигляді зарплати за всі місяці, в які він був відсторонений від служби. А це 73 750,46 гривень .

Ми вирішили перевірити, а скільки ж всього бюджетних грошей ми з вами заплатили з власної кишені тим, кого самі ж вирішили звільнити міліції. Так от з 142-х відновлених на посаді 96 (!!!) вже отримали компенсацію на загальну суму 1 907 493 грн. І ця сума буде продовжувати рости, адже частина процесів ще йде.

Вдумайтеся. Суспільство через Революцію Гідності відстояла своє право нарешті очистити прогнилі ряди української міліції. А в результаті система не просто знайшла лазівку, через яку зберегла себе в цілості, але ще й змогла компенсувати собі весь збиток, причому за наш рахунок.

“ГромКонтроль” був активним учасником атестації міліції і зібрав найбільшу в Україні базу знань про всій верхівці обласної міліції. Всі ці дані нікуди не зникли і чекають своєї години. А тим часом ми наполягаємо на повторному запуску атестації, оскільки перша – однозначно провалилася”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що станом на 27 листопада 2015 року більше 3 тисяч міліціонерів, які виявили бажання продовжити службу в поліції, не зуміли пройти атестацію і будуть звільнені з органів внутрішніх справ.