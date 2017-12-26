Напередодні “великої зради”, на яку доведеться піти Порошенко, Вашингтон дозволив попіаритися йому на якомусь оборонному летальному зброю.

Порошенко мало не зі сльозами на очах подякувала США за надання цього самого зброї.

Насправді ми спостерігаємо чергову клоунаду для відволікання уваги громадськості.

Ні про які “джавелинах” не йдеться.

Мало того, в заяві Держдепу йдеться лише про оборонні можливості. Слово “летальна” там не звучить.

Все це розраховано на повну некомпетентність ЗМІ і простих обивателів. Недарма Порошенко не конкретизують про яку саме “летальному оборонну зброю” йде мова.

Що ж відбувається насправді?

Перед якимсь серйозним кроком в рамках “Великої угоди, де доведеться йти на поступки Москві, Трамп намагається показати суспільству, що ніхто Україну не зраджує. Мовляв, ми їм навіть дали якесь “зброю”.

Заодно Вашингтом цією “зброєю” дозволяє зберегти обличчя Порошенко. Мовляв, ми не маріонетки США – а партнери. Нам навіть “зброя” дали.

У цілому, технологія нічим не відрізняється від тієї, яку Вашингтон і Київ використовували для продовження на рік закону про особливий статус Донбасу. Який прикрили для ура-патріотів так і не прийнятим законом про окупованих територіях.

Я впевнений, що весь цей цирк з летальним зброєю оборонного характеру узгоджений з Москвою. Недарма Кремль обмежився простим коментарем на рівні заступника голови МЗС.

До речі, аналогічно Кремль не критикував закон про окупованих територіях з Росією-агресором. Оскільки Вашингтон відразу сказав, що його не візьмуть.

Так що продовжуємо спостерігати за шоу Трампа-Путіна. І чекаємо реальних стратегічних рішень по Донбасу…