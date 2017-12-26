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Гройсман анонсував нову формулу, по якій обчислюватиметься вартість газу

26.12.2017

Гройсман анонсировал новую формулу, по которой будет вычисляться стоимость газа

Український уряд розробляє нову формулу ціни на газ у наступному опалювальному сезоні, однак її кінцева вартість буде залежати від ситуації на зовнішніх ринків.

Про це напередодні заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

“Ми формуємо нову формулу, яка буде діяти з наступного опалювального сезону. Ціна буде залежати не від нас, а від коливань на зовнішніх ринках”, – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше НАК “Нафтогаз України” повідомив, що з 1 січня 2018 року в Україні на 8,2-8,4% зростуть ціни на газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання.

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