На зустрічі з законодавцями президент РФ Володимир Путін пообіцяв звільнити від 13% податку тих бізнесменів, які повернуть свій бізнес в Росію з-за кордону.

«Є ще дві пропозиції для повернення капіталів в Росію. Продовжити термін амністії капіталу, адже санкції мають лише тенденцію до нарощування. Звільнити представників бізнесу, які закривають свій бізнес за кордоном, від виплати 13-відсоткового податку», — заявив президент на зустрічі з депутатами і сенаторами, його слова наводить «Комерсант».

Перед промовою глави держави цю тему на зустрічі піднімав спікер Держдуми В’ячеслав Володін. Він зазначив, що депутати Держдуми готові особисто взяти участь у реалізації пропозиції про виведення капіталів російських бізнесменів з-за кордону. Володін підкреслив, щоб бізнес відчував себе в безпеці Росії», слід прийняти нові законодавчі акти.

Ініціативу російського лідера підтримав Російський союз промисловців і підприємців (РСПП). У розмові з RT заступник голови комітету РСПП з промислової політики Володимир Рудашевский заявив, що в даний момент підтримка бізнесу є ключовою. «Бізнес працює за свій рахунок, спиратися на нього — це єдино правильний хід. Рішення справедливе. Що стосується закриття підприємств за кордоном, тут потрібно віддати належне команді президента. Санкції погіршуються, психоз з приводу російського бізнесу наростає. Якщо врахувати, що це допоможе підприємцям піти без особливих втрат, то це дуже ефективний захід», — зазначив представник РСПП.

Амністія капіталів, або податкова амністія діяла з 1 липня 2015 року до 30 червня 2016 року і давала право російським платникам податків добровільно задекларувати свої активи і рахунки, що перебувають в іноземних юрисдикціях. За цей підприємців звільняли від карного чи адміністративного переслідування, а також від сплати податків за минулі періоди, нагадує телеканал 360.