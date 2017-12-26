МОСКВА, 26 дек — , Ігор Наумов. В останній тиждень перед Новим роком ялинки традиційно стають одним з самих ходових товарів. Як правильно вибрати новорічне дерево і на чому можна заощадити — у матеріалі .

Високий сезон

Недільного ранку на ялинковому базарі, розташованому в двох кроках від станції столичного метрополітену, йде жвава торгівля. Черги як такої немає, але продавці постійно зайняті — показують товар, беруть гроші і упаковують куплені дерева.

В цьому році в Москві працює більше 200 ялинкових базарів. Стільки ж — у Хабаровську. В інших містах точок продажів значно менше. Наприклад, в Петербурзі — 70, в Красноярську — 40, а в Орлі — 30.

Асортимент від Калінінграда до Владивостока приблизно однаковий: широкий вибір сосен і ялин з місцевих розплідників і лісництв, є і імпортний товар — дерева з Данії, Польщі, Угорщини і навіть Канади. А ось ціни відрізняються істотно. Так, якщо в Москві метрова ялина коштує близько тисячі рублів, то в Хабаровську дерева аналогічного розміру продають по дві тисячі, а під три метри заввишки — вже за десять.

Конкуренцію ялинковим базарах становлять великі торгові мережі. Вони пропонують клієнтам дерева з Росії, Данії, Угорщини та Польщі. Завдяки великим обсягам закупівель ціни в мережевих магазинах і гіпермаркетах помітно нижче. Так, вітчизняну ялина висотою до двох метрів можна придбати за 500-700 рублів, а метрову смереку — за тисячу рублів. © Фото надане прес-службою “Артеку”Вбрані пальми і новорічні квести: як зустрінуть Новий рік в “Артеку”

При бажанні заощадити можна самостійно з’їздити в сусіднє розплідник. Так, в Щелковському районі Московської області в Митищинського філії МГТУ ім. Н. Е. Баумана є власний досвідчений ліспромгосп, де студенти вчаться вирощувати новорічні ялини і сосни. Будь-який бажаючий може придбати тут дерево в кілька разів дешевше, ніж у столиці.

А ось придбати ялинку в останній день з великою знижкою вдасться не завжди, оскільки тотальні розпродажі перед закриттям влаштовують далеко не всі.

© РИА Новини / Ростислав НетисовЗаготовка новорічних ялин в Новосибірській області © РИА Новини / Ростислав НетисовЗаготовка новорічних ялин в Новосибірській області

Охоронна грамота

Купівлю головного символу Нового року багато відкладають до останнього, побоюючись, що в квартирі з центральним опаленням ялинка за лічені дні висохне, а хвоя почне обсипатися.

Щоб уникнути цієї неприємності, треба правильно вибрати дерево. Завідувач кафедри штучного лісовирощування і механізації лісогосподарських робіт Митищинського філії МГТУ ім. Н. Е. Баумана Сергій Васильєв радить звертати увагу на зріз — деревина у кореневої шийки повинна бути світлою і без темних кіл. Це ознака свіжості. Можна провести ще один нескладний тест — потрусити дерево. У нещодавно зрубаної ялини хвоя не повинна обсипатися. © РИА Новини / Володимир АстапковичПермские ялинки і датські ялиці: у Москві відкрилися ялинкові базари

Існує також безліч способів зберегти новорічне дерево в домашніх умовах свіжим, наприклад прибрати його подалі від джерел тепла, а в підставку з водою додати добриво для хвойних. У продавців ялинкових базарів є рецепт куди простіше. Вони запевняють, що досить покласти в підставку з водою таблетку аспірину і пару ложок цукру. З такою підживленням дерево простоїть мінімум два тижні.

Окремо треба сказати про запах хвої, без якого, здається, неможливо уявити Новий рік. У імпортних ялин і сосен його практично немає, на відміну від свежесрубленных російських ялинок. У цьому їх явну конкурентну перевагу. Однак якщо в сім’ї є алергіки, то свобода вибору обмежена.